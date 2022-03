Απελευθερώθηκε ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, πέντε μέρες μετά την απαγωγή του

«Ο “ Βάνια” είναι ασφαλής» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Κιρίλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, συμπλήρωσε ο Τιμοσένκο.

Την είδηση της απελευθέρωσής του γνωστοποίησε και το Kyiv Independent.

⚡️ Melitopol mayor released from Russian captivity.

Ivan Fedorov was released five days after being abducted following a Ukrainian “special operation,” according to Kyrylo Tymoshenko, deputy chief of staff for President Zelensky. He will shortly return to his duties as mayor.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022