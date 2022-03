Νέοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Οι Ρώσοι χτύπησαν κατοικίες και γραμμή φυσικού αερίου, αναφέρει ο δήμαρχος

Η φωτιά έχει περιοριστεί και οι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Δεν έχουν εντοπίσει ακόμη θύματα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, στο έλεος των βομβαρδισμών βρίσκεται η κομβικής σημασίας Μαριούπολη, που πολιορκείται εδώ και μέρες από τον ρωσικό στρατό. Λίγο μετά τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα σε διπλωματικές αντιπροσωπείες Ρώσων και Ουκρανών, κυκλοφόρησαν εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν ένα κατεστραμμένο από τα ρωσικά πυρά θέατρο στη Μαριούπολη.

Νωρίτερα, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι πολίτες στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, όπως ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022