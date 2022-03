Δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε έξω από το Κίεβο

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, που γνωστοποίησε την είδηση στη ζωντανή μετάδοσή του, για την ώρα δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Ανακοινώνοντας την είδηση στον τηλεοπτικό αέρα, ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής «America Reports», Τζον Ρόμπερτς, δήλωσε ότι για την ώρα «υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για το θέμα, όμως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία και να διαλευκανθεί η εικόνα».

BREAKING: @johnrobertsFox reports that "a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv." pic.twitter.com/Oi9l5O0f65

— Mediaite (@Mediaite) March 14, 2022