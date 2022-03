Νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στην πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Αντρέι Νεμπίτοφ, το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο δημοσιογράφος έχει εργαστεί στο παρελθόν για τους New York Times και σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά.

Ο δημοσιογράφος Brent Renaud, 51 ετών, σκοτώθηκε όταν ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην περιοχή, μεταδίδει ο Guardian.

Ένας άλλος δημοσιογράφος που ήταν μαζί του εκείνη την ώρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία μετά την επίθεση, αναφέρει ο Guardian.

⚡️ A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded.

The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine. pic.twitter.com/IaEpL9loT6

— Sophia Zherebchuk (@HubUkrainian) March 13, 2022