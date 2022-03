Λευκορωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εισβάλουν στην Ουκρανία απόψε, λέει το Κίεβο

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου» ανέφερε το Κέντρο αυτό, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών.

Το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta, στον λογαριασμό του στο twitter έχει δημοσιεύσει βίντεο που δείχνει λευκορωσική στρατιωτική πομπή που κινείται προς τη Μπρεστ, κοντά στα σύνορα Λεκορωσίας – Πολωνίας.

Our subscribers send us a video of a column of equipment moving towards #Brest (Belarusian-Polish border) pic.twitter.com/DO9N8XuEVU

