Συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες από τη Μαριούπολη πριν και μετά τους βομβαρδισμούς

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, πολυκατοικίες, παντοπωλεία και εμπορικά κέντρα.

Οι εικόνες συλλέχθηκαν πριν από έναν αναφερόμενο βομβαρδισμό ενός νοσοκομείου Παίδων στην πόλη, τόνισε η Maxar.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl

— Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022