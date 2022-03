Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα

Να σημειώσουμε ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο τρίτος γύρος θα γινόταν στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας.

Σίγουρα κάτι τέτοιο είναι μια θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα την ώρα που οι μάχες και οι βομβαρδισμοί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είναι σε συνεχή επαφή για να καθορίσουν πού και πότε ακριβώς θα γίνει η τρίτη συνάντηση των διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Η είδηση έχει αρχίσει να αναπαράγεται από τα διεθνή ΜΜΕ, όπως το AFP και το BBC.

Δείτε την ανάρτηση του AFP

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η καγκελαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διαφορετικές απόψεις τους, με τον Όλαφ Σολτς να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία.

«Εδώ και μέρες υπάρχουν άσχημες εικόνες και πληροφορίες από την Ουκρανία», επισήμανε ο καγκελάριος και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία «να σταματήσει αμέσως όλες τις μάχες και να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις επίμαχες περιοχές».

Ο πρόεδρος Πούτιν, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της καγκελαρίας, ενημέρωσε τον κ. Σολτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών Κίεβο και Μόσχα αποφάσισαν ότι θα δημιουργήσουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τις πόλεις και τα χωριά που βομβαρδίζονται -ίσως- με μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

O Ποντόλιακ ήταν και αυτός που έδωσε πρώτος την είδηση ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους και τον επόμενο γύρο συνομιλιών, αν και επισήμανε ότι η ουκρανική πλευρά δεν ήταν ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Μπελοβέζσκαγια Πούσκα στη Λευκορωσία.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022