Μπορέλ: Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι - Στόλτενμπεργκ: Η «κόκκινη γραμμή» του ΝΑΤΟ

Ο ίδιος μίλησε για ενότητα στην ΕΕ απέναντι στην Ρωσία και τόνισε πως πρέπει «να κρατήσουμε αυτή την ενότητα και σε σχέση με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, οι οποίες έχουν αποδειχτεί επιζήμιες για την ρωσική οικονομία, καθώς και στο πώς θα παράσχουμε πολεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία».

Ερωτώμενος για το τι επιπλέον κυρώσεις εξετάζονται και εάν έχουν σχέση με την παροχή φυσικού αερίου απάντησε:

«Θα σκεφτούμε τα πάντα, όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Έχουμε λάβει όσα μέτρα μπορούσαμε και όλα παραμένουν ανοιχτά».

Εν τω μεταξύ, παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κατάληψη του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας από το ρωσικό στρατό.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε η Ουκρανία τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτήριο του εργοστασίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Η Μαριούπολη, που είναι πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και υφίσταται σφοδρά πλήγματα, αναφέρεται σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

«Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει πιθανόν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις», σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. «Οι αστικές υποδομές της πόλης υφίστανται σφοδρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις», προσθέτει.

Παράλληλα σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε πως οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ «απάντησαν συντονισμένα στο αίτημα μας για την συμβολή στην Ουκρανία».

Καταδίκασε για ακόμη μια φορά τις επιθέσεις των ρωσικών στρατευμάτων κατά του αμάχου πληθυσμού, ενώ με αφορμή την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, τόνισε τους κινδύνους που υπάρχουν και κάλεσε για ακόμη μια φορά τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της.

Τόνισε πως το ΝΑΤΟ δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ρωσία και πως η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι αμυντικού χαρακτήρα.

Ο Καναδάς επιθυμεί το ΝΑΤΟ να συζητήσει όλα τα σενάρια, για να απομονωθεί η Ρωσία, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μέλανι Τζολί όταν ρωτήθηκε αν η Συμμαχία, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Προσερχόμενη στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, η Τζολί επεσήμανε ότι η κόκκινη γραμμή της Συμμαχίας είναι να μην προκαλέσει μια διεθνή σύρραξη.

Αλλά πρόσθεσε: «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συζητηθούν όλα τα σενάρια».

Το ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμόσει τη στρατιωτική του στάση στην ανατολική του πτέρυγα στη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Μπογκντάν Αουρέσκου, χωρίς να διευκρινίσει αν επιθυμεί τη μόνιμη παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων στην περιοχή αυτή.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τη στάση μας στην πραγματικότητα, η οποία είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, οπότε πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα», δήλωσε στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία από το επόμενο οικονομικό έτος θα αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ της από 2% που είναι τώρα, πρόσθεσε.

