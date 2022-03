Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων

Από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, όμως, μετά από διαβουλεύσεις εκατέρωθεν, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Δείτε εικόνα από την άφιξη της ουκρανικής αποστολής στο σημείο:

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο δέυτερος γύρος των διαπραγματεύσεων, η ουκρανική πλευρά επιβεβαίωσε την αναχώρησή της, με την ανάρτηση-δήλωση του συμβούλου του προέδρου της Ουκρανίας, Mykhailo Podolyak, ο οποίος πέταξε με με ελικόπτερο προς τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022