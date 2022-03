Ισχυρή έκρηξη κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου - Σε συναγερμό όλη η χώρα

Την στιγμή που το παγκόσμιο αίτημα για επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εισακούστηκε, με τους εκπροσώπους Ρωσίας και Ουκρανίας να συναντιούνται τελικά το πρωί της Πέμπτης στη Λευκορωσία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο.

Large explosion just now in central #Kyiv. Felt the building here vibrate a little bit.

— Sara Firth (@Sara__Firth) March 2, 2022