Ζελένσκι: Nα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί για να συνεχιστούν οι συνομιλίες - Επικοινωνία με Μπάιντεν

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, μέσα σε ένα αυστηρά φρουρούμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική πολεμική αεροπορία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συνιστούσε προληπτικό μέτρο και δεν θα έφερνε τη Συμμαχία σε τροχιά πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει αρνηθεί προτάσεις για να εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς το Κίεβο, είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα απαιτούσε νομικά κατοχυρωμένες εγγυήσεις ασφαλείας εάν το ΝΑΤΟ έκλεινε την πόρτα του στην Ουκρανία.

Θέτοντας τους όρους του για περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Ζελένσκι δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε σε Reuters και CNN: «Είναι αναγκαίο τουλάχιστον (η Ρωσία) να σταματήσει να βομβαρδίζει ανθρώπους. Απλά, ας σταματήσει τους βομβαρδισμούς και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την ώρα που μιλούσε ο Ζελένσκι, έγινε γνωστό ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο. Νωρίτερα σήμερα, πύραυλοι είχαν πλήξει την καρδιά της πόλης Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, είχε το βράδυ της Τρίτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μία συζήτηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συζητήθηκε η στάση της αμερικανικής ηγεσίας σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία. Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022