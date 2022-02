Πόλεμος στην Ουκρανία: FIFA και UEFA απέβαλαν τη Ρωσία από όλες τις διοργανώσεις

Η FIFA και η UEFA αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η αποβολή της εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είναι μόνο ένα κομμάτι της τιμωρίας που επέβαλαν από κοινού οι δύο ομοσπονδίες.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν ότι όλες οι ρωσικές ομάδες, είτε μιλάμε για εθνικές, είτε για συλλόγους, αποκλείονται από όλες τις διοργανώσεις.

Επίσης, η UEFA τερμάτισε και τη χορηγία της με την Grazprom. Ήταν ένα deal που της απέφερε 47.000.000 ευρώ ετησίως.

«H FIFA και η UEFA αποφάσισαν σήμερα από κοινού ότι όλες οι ρωσικές ομάδες, εθνικές ή σύλλογοι, αποκλείονται από τη συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις, μέχρι νεωτέρας»

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 28, 2022