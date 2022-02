Εισβολή στην Ουκρανία: Νέες ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών - Video

Συνεχίζεται η ρωσική προέλαση, με νέες εκρήξεις να σημειώνονται στην ανατολική πλευρά του Κιέβου. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ισχυρές εκρήξεις, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να ηχούν και σειρήνες πολέμου.

Την ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στη Λευκορωσία, η ρωσική πλευρά προέβαινε σε απειλές είτε λεκτικές, διαμηνύοντας ότι έχει θέσει σε ετοιμότητα το πρόγραμμα πυρηνικών είτε στην πράξη προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες επιθέσεις.

Η Ουκρανία μετρά τις πληγές της εξαιτίας της ρωσικές επιθετικότητας καθώς μεγάλες πόλεις υφίστανται πυρά. Η κομβικής σημασίας πόλη Χάρκοβο φιλοξένησε για ακόμη ένα 24ωρο το πιο σκληρό πρόσωπο του δράματος της σύρραξης, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται.

Από τους τελευταίους βομβαρδισμούς σκοώθηκε μια γυναίκα ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 31.

Ανάμεσα στους τραυματίες 15 στρατιωτικοί και 16 άμαχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Τις τελευταίες ημέρες, καταγράφηκαν επτά νεκροί και 44 τραυματίες, ανάμεσά τους 20 στρατιώτες.

Ανάμεσα στους επτά θανόντες δύο στρατιωτικοί και πέντε άμαχοι.

Το Χάρκοβο, το οποίο έχει βιώσει μερικές από τις σκληρότερες μάχες του πολέμου μέχρι στιγμής, χτυπήθηκε από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από ρωσικές θέσεις τη Δευτέρα ενώ ενδεικτικό της αλλαγής τακτικής του Πούτιν είναι ένα βίντεο που δείχνει περιοχή γύρω από ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο να καλύπτεται από εκρήξεις.

Consequences of the attack by invaders in #Kharkiv 🇺🇦

P.S; The missile wasn’t grad. It is BM-30 Smerch multiple rocket launcher that is tool of war crime. https://t.co/agEb3MMWvy pic.twitter.com/OtpAMVm2gu

— Alixander🇺🇦 (@StJavelinUkr) February 28, 2022