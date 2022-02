Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του Κιέβου με τη Μόσχα – Γιατί γυρίζουν στις πατρίδες τους

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τόσο τα ρωσικά, όσο και τα ουκρανικά κρατικά ΜΜΕ, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην περιοχή Γκόμελ της Λευκορωσίας.

⚡️The negotiations between #Ukraine and #Russia are over.

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022