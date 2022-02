ΕΕ: Δικαίωμα στους Ουκρανούς να παραμείνουν και να εργαστούν στην ΕΕ για έως και τρία χρόνια

Στην ουσία η ΕΕ πρόκειται να ενεργοποιήσει οδηγία της ΕΕ για την προσωρινή προστασία, η οποία εκπονήθηκε μετά τον πόλεμο της δεκαετίας του 1990 στα Βαλκάνια, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει τις μαζικές αφίξεις εκτοπισμένων στο μπλοκ των 27 εθνών, η οδηγία προβλέπει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της άδειας διαμονής και της πρόσβασης στην απασχόληση και την κοινωνική πρόνοια.

LIVE: Refugees cross into Romania after Ukraine’s invasion https://t.co/LzufBJheHJ



Προς το παρόν, όσοι πρόσφυγες έχουν περάσει τα σύνορα διαθέτοντας βιομετρικό διαβατήριο, μπορούν να μείνουν με ελεύθερη βίζα για 90 ημέρες.

Σε έκτακτη συνάντηση τους την Κυριακή, οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ, συζήτησαν ήδη και όπως φαίνεται συμφώνησαν στην συγκεκριμένη πρόταση, και ζήτησαν από την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων να υποβάλει τις προτάσεις της μέχρι την Πέμπτη, οπότε και θα συνεδριάσουν εκ νέου.

«Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία» υπουργών ήταν υπέρ της ταχείας ενεργοποίησης αυτής της επιλογής, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανίν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον εξέφρασε την ελπίδα ότι οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ θα συμφωνήσουν μέχρι την Πέμπτη για το σύστημα προστασίας για όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Η Γιόχανσον, η οποία επισκέφτηκε σήμερα συνοριακό πέρασμα στη Ρουμανία, σημείωσε ότι τουλάχιστον 400.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν εισέλθει έως τώρα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ΕΕ χρειάζεται να ετοιμαστεί για εκατομμύρια αφίξεις.

Στη Ρουμανία ειδικότερα, έχουν εισέλθει πάνω από 74.000 άνθρωποι από τις 24 Φεβρουαρίου από την Ουκρανία.

LIVE 🔜 – Watch the press conference following the Extraordinary Justice and Home Affairs Council #JHA

Watch it here: https://t.co/dgtfbsbRHk pic.twitter.com/SfTBucdNbJ

— EU Council Press (@EUCouncilPress) February 27, 2022