Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για 4η μέρα - Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο - Μάχη για το Κίεβο

Οι μάχες σημειώνονται από το πρωί με ελαφρά τεθωρακισμένα που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες να είναι ορατά στους δρόμους, ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών και σποραδικών εκρήξεων στην πόλη, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος έρημη, με τους κατοίκους να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «μπήκαν μέσα στην πόλη».

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη .Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας.

Το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο που έδειχναν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα να οδηγούν μέσα στην πόλη που βρίσκεται στα βορειοανατολικά.

Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ

Ο Σινεγκούμποφ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται πως βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Βασιλκίβ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής.

Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επίθεση σε ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου με ένα νεκρό παιδί. Οι κάτοικοι του Κιέβου έχουν καταφύγει σε υπόγειους σταθμούς του μετρό και άλλα καταφύγια.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy

— Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022