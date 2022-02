Ουκρανία: Η Ρωσία κατέλαβε τη Μελιτόπολη σύμφωνα με τη Μόσχα

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και ναυτικούς πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Εξάλλου, βομβαρδισμοί ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκριτής του Reuters, έπειτα από πληροφορίες για πυρά όπλων στην ίδια περιοχή.

BREAKING: High-rise building in Kyiv heavily damaged after being hit – NEXTA pic.twitter.com/nn9qvhFV3R

