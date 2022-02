Πόλεμος Ουκρανία: «Έπεσε» το Κίεβο: Επιβεβαιώνει το υπουργείο Άμυνας της χώρας

Η «πιο δύσκολη μέρα του πολέμου» αναμένεται να είναι η σημερινή για την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να σφυροκοπείται ανηλεώς από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ λίγο μετά τις 10:00 το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έχει πλέον καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα. Οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που υπερασπίζονται το Κιέβο σε τέσσερα μέτωπα είναι αντιμέτωπες με αριθμητικά υπέρτερη δύναμη.

Σύμφωνα με δήλωση ανώτατου Ουκρανού αξιωματούχου στο CNNi, η πρωτεύουσα δέχεται διαρκώς χτυπήματα από βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, 137 Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, ενώ χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Ο χάρτης με τα μέτωπα της ρωσικής εισβολής



Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε νέες «ισχυρές» κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, ενώ χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν «εισβολέα» και «παρία της διεθνούς κοινότητας».

Από νωρίς το πρωί μαίνονται μάχες σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών. Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα. «Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για

Σύμφωνα με την Guardian, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ είπε νωρίτερα ότι ο Ρωσικός στρατός κατέλαβε δύο οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και στη συνέχεια Ρώσοι στρατιώτες φόρεσαν ουκρανικές στολές και κατευθύνθηκαν προς το κέντρο του Κιέβου από το Ομπολόν, μια συνοικία στην περιοχή Ομπλόνσκι.

An armed #Russia‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022