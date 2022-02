Συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα ουκρανικά σύνορα - Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το Interfax, που επικαλείται στρατιωτικές πηγές, δεν υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή την ώρα περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η πτώση του αεροσκάφους πιθανόν να οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Νωρίτερα, πάντως, ουκρανικά μέσα ανέφεραν πως καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος An-26, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

