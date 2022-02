Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία κατέλαβε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο - Στρατεύματα έξω από την πρωτεύουσα

Τις τελευταίες ώρες, η επίθεση εντείνεται στα περίχωρα του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με χιλιάδες ουκρανούς πολίτες να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία κατέλαβε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Πρόκειται, πιθανότατα, για το αεροδρόμιο Αντόνοβ (γνωστό και ως Χοστόμελ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και το οποίο ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Άγνωστα παραμένουν, ωστόσο, τα σχέδια αναφορικά με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αν επρόκειτο να τον συλλάβουν καταλαμβάνοντας το Κίεβο.

Όπως μεταδίδει o δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ, ανταποκριτής στο Buzzfeed News στο Twitter, μεγάλος αριθμός από ρωσικά Mi-8 συμμετείχαν στην επιχείρηση με στόχο τον ζωτικής σημασίας αερολιμένα.

#BREAKING Russia intends to ‘decapitate’ Ukraine government, install new leadership allied to Moscow: US defense official pic.twitter.com/5KNbphYiMf

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022