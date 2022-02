Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί τα αμυντικά του σχέδια

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει τη συλλογική του άμυνα και θα την ενισχύσει περαιτέρω.

“We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history,” says Nato Secretary General Jens Stoltenberg

“This is a grave moment for the security of Europe,” he adds, “this is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion”https://t.co/xKZltWQeGQ pic.twitter.com/lpISjEeWg6

— BBC Politics (@BBCPolitics) February 24, 2022