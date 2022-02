Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκτακτη σύνοδος κορυφής αύριο για την κρίση στην Ουκρανία

Στην επιστολή πρόσκλησής του για την αυριανή σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, γράφει:

«Η χρήση βίας και εξαναγκασμού για αλλαγή συνόρων δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενότητα που επιδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ιδίως με την ταχεία έγκριση σήμερα του πακέτου κυρώσεων από το Συμβούλιο.

«Οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι και να καθορίζουμε από κοινού τη συλλογική προσέγγιση και τις δράσεις μας. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας καλέσω σε ένα ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες και θα ξεκινήσει στις 20:00.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των 388 μελών της ρωσικής Δούμας που υπερψήφισαν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην Ε.Ε., όπως και την απαγόρευση εισόδου.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.

I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix

— Charles Michel (@eucopresident) February 23, 2022