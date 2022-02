Φον ντερ Λάιεν για διάγγελμα Πούτιν: Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου - Θα αντιδράσουμε

«Κατάφωρη παραβίαση του δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ» αποτελεί η αναγνώριση των αποσχισθεισών περιοχών στην Ουκρανία αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει τα εξής: «Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία».

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022