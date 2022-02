Ρούτε: Έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αν επιτεθεί στην Ουκρανία

Αυτό ανέφερε ο Μάρκ Ρούτε μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά το οποίο συζητηθηκε το θέμα της ουκρανικής κρίσης.

«Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα», έγραψε ο Ολλανδός πρωθυπουργός στο Τwitter.

Prior to the #EUAU summit, the European Council met to discuss the Ukrainian situation. The solution lies in de-escalation and diplomacy. The EU and NATO have a package of stringent sanctions at the ready if Russia engages in further aggression.

— Mark Rutte (@MinPres) February 17, 2022