Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στη Μινεσότα - Ένας μαθητής νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Μετά τους πυροβολισμούς, σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας άλλος μαθητής. Οι αστυνομικοί που κατέφθασαν στο σημείο βρήκαν βαριά τραυματισμένα τα παιδιά, τα οποία πυροβολήθηκαν σε πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο, ενώ έσπευσαν και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Ο τραυματίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου. Το σχολείο όπου εκτυλίχθηκε το σκηνικό έκλεισε, ενώ το ίδιο συνέβη και με γειτονικά σχολεία.

Richfield Chief of Police Jay Henthorne confirms one of the two students shot earlier today outside of South Education Center in Richfield has died. The other remains in critical condition. @wcco will have updates on TV and online all night. pic.twitter.com/ZtR9v4dxM3

— Guy Still (@mplstvguy) February 1, 2022