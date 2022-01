Τζόκοβιτς: Παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως είχε κορωνοϊό και πήγε για... συνέντευξη και φωτογράφιση

Ο 9 φορές κάτοχος του Australian Open έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στη Μελβούρνη και να αγωνιστεί στο τουρνουά, όμως δεν είναι στο χέρι του.

Ο Νοβακ Τζόκοβιτς θέλησε να δώσει τις δικές τους εξηγήσεις για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα τεστ κορωνοϊού στα οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβρη και παρότι βρέθηκε θετικός, όπως ισχυρίζεται, συνέχισε τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Σέρβος τενίστας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά στιγμιότυπων που ανταποκρίνονται στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων με το τεστ PCR του στις 16 Δεκεμβρίου, στα οποία επιβεβαιώνει ότι στην πραγματικότητα ταξίδεψε στο εξωτερικό τις δύο εβδομάδες πριν από την άφιξή του στην Αυστραλία.

Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα πρόσθετα έγγραφα που παρασχέθηκαν στην κυβέρνηση που καθυστερούν την απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, για το αν θα παραμείνει στη χώρα και θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Στην ουσία ο Νο 1 τενίστας στον κόσμο παραδέχεται ότι στις 14 Δεκεμβρίου – παρακολούθησε έναν αγώνα μπάσκετ όπου πολλοί παίκτες βρέθηκαν θετικοί στην COVID-19 και ισχυρίζεται ότι δυο ημέρες μετά παρόλο που δεν είχε συμπτώματα έκανε δυο τεστ τα οποία βγήκαν αρνητικά. Το ίδιο αρνητικό ήταν το τεστ που έκανε και την επόμενη ημέρα οπού παραβρέθηκε σε εκδήλωση απονομής βραβείων σε παιδιά. Λίγο αργότερα, όπως περιγράφει, ενημερώθηκε ότι το PCR στο οποίο είχε υποβληθεί βγήκε θετικό και παραδέχθηκε πως ήταν «λάθος» την επόμενη ημέρα να παραχωρήσει συνέντευξη στην L’Equipe. Επίσης παραδέχεται πως το να κλικάρει το λάθος κουτάκι σχετικά με τα προηγούμενα ταξίδια του πριν την Αυστραλία, ήταν του ατζέντη του και ήταν ανθρώπινο, όπως λέει.

«Θέλω να αναφερθώ στην διαρκής παραπληροφόρηση όσον αφορά τις δραστηριότητες μου και την παρουσία μου σε εκδηλώσεις τον Δεκέμβριο πριν το θετικό PCR τεστ για τον COVID. Αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να διορθωθεί, κυρίως για το ενδιαφέρον των αρχών αλλά και της κοινότητας στην Αυστραλία και να μιλήσω για ένα θέμα που πληγώνει την οικογένεια μου. Θέλω να τονίζω πως προσπάθησε πολύ σκληρά να διασφαλίσω την προστασία όλων μετά τα αποτέλεσμα μου.

Έδωσα το παρών σε έναν αγώνα μπάσκετ στο Βελιγράδι στις 14 Δεκεμβρίου όπου μετά ενημερώθηκα πως ένας αριθμός ανθρώπων βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Παρότι δεν είχα κανένα σύμπτωμα, έκανα ένα rapid τεστ στις 16 Δεκεμβρίου, το οποίο ήταν αρνητικό, και λόγω αυξημένης προσοχής έκανα και ένα επίσημο και εγκεκριμένο τεστ PCR την ίδια μέρα.

Την επόμενη μέρα βρέθηκα σε μία εκδήλωση για το τένις όπου έδωσα βραβεία σε παιδιά και μάλιστα έκανα rapid τεστ πριν από την εκδήλωση και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ήμουν ασυμπτωματικός, ένιωθα καλά και δεν είχα λάβει καμία ενημέρωση για το θετικό PCR τεστ, παρά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Την επόμενη μέρα, στις 16 Δεκεμβρίου ήταν σε ένα γήπεδο τένις στο Βελιγράδι για να εκπληρώσω μία υποχρέωση που είχα αρκετό καιρό για μία συνέντευξη και φωτογράφηση με την εφημερίδα L’ Equipe. Ακύρωσα όλες τις άλλες εκδηλώσεις, εκτός από αυτή την συνέντευξη.

Ένιωσα υποχρεωμένος να προχωρήσω με την συνέντευξη γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω τον δημοσιογράφο αλλά φρόντισα να έχω απόσταση ασφαλείας και να φοράω μάσκα εκτός από την στιγμή της φωτογράφησης. Όταν πήγα σπίτι μετά την συνέντευξη, απομονώθηκα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αντιλαμβάνομαι πως ήταν λάθος στην κρίση μου και αποδέχομαι πως έπρεπε να προγραμματίσω ξανά εκείνη την υποχρέωση».

Συνεχίζει ο Σέρβις τενίστας όσον αφορά το θέμα του ταξιδιού του, πριν πάει στην Αυστραλία:

«Για το θέμα της ταξιδιωτικής μου δήλωσης, έχει αναφερθεί από την μεριά μου και της ομάδας μου, όπως είπα και τους αρμόδιους μετανάστευσης κατά την άφιξη μου, και ο ατζέντης μου ζήτησε συγνώμη για το λάθος που έκανε να σημειώσει το μη σωστό κουτάκι, σχετικά με τα προηγούμενα ταξίδια μου πριν πάω στην Αυστραλία. Ήταν ένα ανρθώπινο λάθος και όχι με πρόθεση. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς εν μέσω μία παγκόσμιας πανδημίας και καμιά φορά αυτά τα λάθη συμβαίνουν. Σήμερα η ομάδα μου έδωσε επιπλέον πληροφορίες στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Παρότι ένιωσα πως ήταν σημαντικό να αναφερθώ στο θέμα και να ξεκαθαρίσω την παραπληροφόρηση, δεν θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο προς σεβασμό προς την Κυβέρνηση της Αυστραλίας, τις Αρχές αλλά και την παρούσα διαδικασία. Ήταν πάντα τιμή μου να παίζω στο Australian Open. Είναι μία διοργάνωση που αγαπάνε οι παίκτες, οι φίλαθλοι, η κοινότητα όχι μόνο στην Βικτόρια και στην Αυστραλία αλλά σε όλο τον πλανήτη και απλά θέλω να έχω την ευκαιρία να ανταγωνιστώ με τους καλύτερους στον κόσμο, μπροστά σε μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο».

Μπορεί η πρώτη δικαστική νίκη του Τζόκοβιτς με… αντίπαλο την κυβέρνηση της Αυστραλίας, με την ανατροπή της απόφασης ακύρωσης της βίζας παραμονής του, να του έδωσε τη δυνατότητα να πιάσει ξανά ρακέτα και να ξεκινήσει προπονήσεις στη «Rod Laver Arena», όμως ακόμα η συμμετοχή του στο κορυφαίο Grand Slam είναι στον… αέρα.

Το… μπαλάκι έχει πάει πάλι στο γήπεδο της κυβέρνησης με τον υπουργό Μετανάστευσης της χώρας, Αλεξ Χοκ, να ετοιμάζεται να «σερβίρει» την απόφαση του για το αν ο Νόλε θα παραμείνει στην Μελβούρνη ή θα απελαθεί

Με την κοινή γνώμη στη χώρα να πιέζει λόγω των αυστηρών μέτρων που επιβάλλονται σε αυτούς για να ταξιδέψουν στην πολιτεία της Βικτόρια, αναμένεται η αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία δεν δείχνει διάθεση να κάνει πίσω.

Μάλιστα ρόλο στην απόφαση του Άλεξ Χοκ φαίνεται πως θα παίξει ένα συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει δώσει ψευδή στοιχεία κατά την άφιξή του στη Μελβούρνη.

Στην ταξιδιωτική δήλωση που έκανε ο Σέρβος για την είσοδο στη χώρα, στην ερώτηση για το αν τις τελευταίες 14 ημέρες από το ταξίδι του είχε πάει σε άλλη χώρα, φέρεται να τσέκαρε το κουτάκι με το «όχι». Ωστόσο αυτό δεν ισχύει καθώς λίγες ημέρες πριν βρισκόταν στην Ισπανία για προπονήσεις, κάτι που αποδεικνύεται από αναρτήσεις του και ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αυτό θεωρείται σοβαρό στην Αυστραλία καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία, η ποινή για ψευδή στοιχεία φτάνει ως και τους 12 μήνες φυλάκιση και ενδέχεται αυτό το παράπτωμα να οδηγήσει στην οριστική του απέλαση και την αναίρεση της δικαστικής του νίκης.

Ακόμη ο Χοκ δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει τη κίνηση και σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ενδέχεται σήμερα να προβεί σε διαταγή σύλληψης και απέλασης του Σέρβου,

Ποιος είναι ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, που θα αποφασίσει για την παραμονή ή μη του Σέρβου τενίστα στη χώρα

Γιος οικογένειας μεταναστών, με ρίζες από τον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, ο σημερινός υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, είναι ο άνθρωπος που, εν πολλοίς, κρατάει στα χέρια του τις τύχες του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συμμετοχής -ή μη- του Σέρβου τενίστα στο αυστραλιανό Όπεν.

Και αυτό, καθώς μπορεί το δικαστήριο να δικαίωσε τον Σέρβο τενίστα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open, που αρχίζει στις 17 του μηνός. Για να διεκδικήσει ο 36χρονος τενίστας τον 10ο τίτλο του, θα πρέπει ο Άλεξ Χοκ να επικυρώσει την απόφαση της παραμονής του στη χώρα.

Η τελική ετυμηγορία, επομένως, ανήκει στον 44χρονο πολιτικό, μέλος της κυβέρνησης Μόρισον.

Ο 44χρονος Ελληνοαυστραλός είναι γιος οικογένειας μεταναστών, που έφτασαν στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Όπως πολλοί Έλληνες Αυστραλοί τρίτης και τέταρτης γενιάς, μιλάει από ελάχιστα έως… καθόλου την γλώσσα μας, ενώ δεν έχει επισκεφθεί τη χώρα.

