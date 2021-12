Mπρους Σπρίνγκστιν: Πούλησε για μισό δισεκατομμύριο δολάρια τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής του

Ο θρύλος της ροκ μουσικής, Μπρους Σπρίνγκστιν, πούλησε τα πνευματικά δικαιώματα του μουσικού του καταλόγου στην εταιρεία «Sony Music Entertainment» έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους «New York Times», το αστρονομικό ποσό είναι το μεγαλύτερο που δαπανάται για το συνολικό έργο ενός καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρει το CNN, o 72χρονος Σπρίνγκστιν πούλησε τα δικαιώματα δημοσίευσης του καλλιτεχνικού του έργου στη Sony.

Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία αποκτά τα δικαιώματα των 20 άλμπουμ του, συμπεριλαμβανομένων κλασικών επιτυχιών όπως το «Born To Run», το «The River» και το «Born In The USA».

Έχοντας βραβευτεί με 20 Grammy, η μουσική του Σπρίνγκστιν του απέφερε μόνο πέρυσι το ποσό των 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Η συμφωνία με τη Sony έρχεται μετά από παρόμοιες πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής του Μπομπ Ντίλαν αλλά και του Ντέιβιντ Μπόουι. Συγκεκριμένα, η «Warner Music» αγόρασε τα δικαιώματα για τη μουσική του Ντέιβιντ Μπόουι τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώ ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε έναν κατάλογό με περισσότερα από 600 τραγούδια τον Δεκέμβριο του 2020 στην Universal Music Group έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συμφωνίες αυτές παρέχουν άμεση οικονομική ασφάλεια στους καλλιτέχνες και τις περιουσίες τους.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες-κάτοχοι των δικαιωμάτων ελπίζουν να επωφεληθούν δημιουργώντας νέες ροές εσόδων για τη μουσική μέσω παραχώρησης της μουσικής σε ταινίες την τηλεόραση αλλά και διασκευές.