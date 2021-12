A. Μπουρλά: Το χάπι της Pfizer προστατεύει από σοβαρή νόσηση και από την μετάλλαξη «Όμικρον»

Σύμφωνα με την Pfizer η τελική ανάλυση του αντιιικού χαπιού της κατά της COVID-19 συνεχίζει να εμφανίζει αποτελεσματικότητα σχεδόν 90% στην αποτροπή νοσηλειών και θανάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και πρόσφατα εργαστηριακά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του κατά της γρήγορης εξάπλωσης του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορωνοϊού.

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το σκεύασμα, που λαμβάνεται δια του στόματος, ήταν κατά 89% περίπου αποτελεσματικό στην αποτροπή νοσηλειών ή θανάτων όταν συγκριθεί με το placebo με βάση ενδιάμεσα αποτελέσματα για περίπου 1.200 ανθρώπους. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επιπροσθέτως 1.000 ανθρώπους.

Final results from a Phase 2/3 study of our novel oral antiviral candidate in high-risk adults affirm that this potential treatment for COVID-19, if authorized or approved, could help save the lives of people around the world: https://t.co/H5QEZsxdjJ

— Albert Bourla (@AlbertBourla) December 14, 2021