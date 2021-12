Ο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Πούτιν για οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα αν κλιμακώσει την κατάσταση στην Ουκρανία

Στις συνομιλίες, διάρκειας περίπου δύο ωρών, που είχαν σήμερα ο Μπάιντεν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρώτος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ουάσινγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της για τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Έκανε σαφές επίσης ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν με οικονομικές κυρώσεις και άλλα μέτρα εάν υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση, πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι στηρίζει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και ζήτησε την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επιστροφή στη διπλωματία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης θέματα στρατηγικής σταθερότητας, τις κυβερνοεπιθέσεις για καταβολή λύτρων και τη συνεργασία τους σε περιφερειακά θέματα, όπως το Ιράν.

Μπάιντεν και Πούτιν ανέθεσαν στις ομάδες τους να συνεχίσουν τις επαφές. Οι ΗΠΑ θα συντονίσουν τις ενέργειές τους με τους συμμάχους τους, προσθέτει ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe

— The White House (@WhiteHouse) December 7, 2021