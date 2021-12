Συναγερμός στις αρχές της Νέας Υόρκης - ΄Ενοπλος έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ

Η έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποκλείστηκε , νωρίς το μεσημέρι (τοπική ώρα), λόγω της παρουσίας ένοπλου άνδρα μπροστά στις πύλες του, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή αλλά και τα γραφεία, ενώ φέρεται ότι κάνει διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο. Διπλωμάτες και εργαζόμενοι έλαβαν την εντολή να μείνουν μέσα στο κτήριο.

Μιάμιση ώρα μετά το περιστατικό η αστυνομία ενημέρωσε ότι συνεχίζεται και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν εκτός περιοχής. Πάντως, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει απειλή για τον κόσμο.

BREAKING: Police responding to a scene where a man is spotted with a gun walking outside United Nations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/NWvAg8IFQC

JUST IN – United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun. pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l

Βίντεο δείχνουν έναν άντρα με γκρι μαλλιά, κόκκινο πουκάμισο και καφέ σακάκι να περπατάει μπροστά από το κτήριο κρατώντας κάτι που δείχνει ότι είναι πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με το Patch, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα). Για πάνω από μια ώρα αργότερα, η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να μιλήσει με τον άνδρα, που κρατά το όπλο κάθετα στον κορμό του, πιθανώς στοχεύοντας το κεφάλι του. Στις 12:30 (τοπική ώρα), η αστυνομία ενίσχυσε τα τεθωρακισμένα οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, ενώ ένα από αυτά αφορά σε επείγουσα διάσωση.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της 42ης οδού και της 1ης λεωφόρου -ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, καθώς σπεύδουν οχήματα των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών.

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021