«Απειλή για τη διεθνή κοινότητα η νέα, εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον-Απαιτείται άμεση δράση», κατέληξαν οι υπ. Υγείας της G7

Οι υπουργοί επαίνεσαν το υποδειγματικό έργο της Νότιας Αφρικής τόσο στον εντοπισμό της παραλλαγής όσο και στην ειδοποίηση των άλλων χωρών για αυτήν. Υπήρξε ισχυρή υποστήριξη για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου επιτήρησης παθογόνων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, οι υπουργοί αναγνώρισαν τη στρατηγική σημασία της διασφάλισης της πρόσβασης σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απορρόφησης εμβολίων και της ετοιμότητας της χώρας για λήψη και ανάπτυξη εμβολίων για τον COVID, την παροχή επιχειρησιακής βοήθειας, την προώθηση των δεσμεύσεών μας για δωρεές και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια, καθώς και την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης.

Read the joint statement by G7 Health Ministers following today’s meeting on the Omicron variant here:https://t.co/hGInelujuc

— G7 UK (@G7) November 29, 2021