Τουλάχιστον 91 νεκροί σε έκρηξη τάνκερ στη Σιέρα Λεόνε

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον απολογισμό των νεκρών, όμως ο διευθυντής του κεντρικού κρατικού νεκροτομείου στο Φριτάουν δήλωσε πως μετά την έκρηξη μεταφέρθηκαν εκεί 91 πτώματα.

Στα θύματα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα, ανέφερε σε καταχώρισή της στο Facebook η Ιβόν Άκι-Σόγερ, δήμαρχος αυτής της πόλης-λιμάνι.

At least 84 people died after a fuel tanker exploded in a suburb of Sierra Leone’s capital https://t.co/QT9BEiromE

«Έχουμε τόσες απώλειες, καμένα πτώματα», λέει η Μπρίμα Μπουρές Σεσέ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, σε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. «Είναι ένα τρομερό, τρομερό δυστύχημα».

Εικόνες που αναρτήθηκαν ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν καμένα πτώματα να κείτονται στους δρόμους ενώ φαίνεται να καίγονται καταστήματα και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τη αυθεντικότητα των εικόνων.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1

— Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6, 2021