Η πρώτη δήλωση του Άλεκ Μπάλντουιν μετά το δυστύχημα: «Η καρδιά μου έχει ραγίσει…»

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράφω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και συναδέλφου μας άξιας μεγάλου θαυμασμού.

Συνεργάζομαι πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας για να γίνει αντιληπτό πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας τη στήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o 63χρονος, συμπληρώνοντας: «Η καρδιά μου έχει ραγίσει για το σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους γνώριζαν και αγάπησαν τη Χαλίνα».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

