Αποκοιμήθηκε πάλι ο Ερντογάν μπροστά στις κάμερες - Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του (Video)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, που ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει αδύναμος μπροστά στις κάμερες, είτε με τα βλέφαρά να βαραίνουν και να τον παίρνει για λίγα δευτερόλεπτα ο ύπνος, είτε να χάνει τα λόγια του. Τα περιστατικά αυτά εντείνουν τις φήμες στην Τουρκία για την κατάσταση της υγείας του, με την αντιπολίτευση να μιλάει ευθέως για έναν «άρρωστο» ή «υπερβολικά κουρασμένο» Ερντογάν.

#Turkey‘s President #Erdogan dozed off during a joint presser with his host #Angola President João Lourenço, a possible indication to his ailing health. This has become a pattern.

He also picked up his nose 👃in front of cameras and guests. pic.twitter.com/fW4hvAxJ4D

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 20, 2021