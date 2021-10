Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Mάντσεστερ - Εκκένωση μετά από αναφορές για ύποπτο αντικείμενο

Το σημείο αποκλείστηκε, ενώ η αστυνομία δέχθηκε κλήση στις 15:20 τοπική ώρα. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για να διερευνηθεί το περιστατικό, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί τι περιείχε το πακέτο.

Μια «ελεγχόμενη εκκένωση» βρίσκεται σε εξέλιξη στον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ μετά την αναφορά ενός ύποπτου πακέτου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή του.

«Έπειτα από αναφορά για την ύπαρξη ενός ύποπτου πακέτου στον Τερματικό Σταθμό 2 , πραγματοποιείται ελεγχόμενη εκκένωση σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία», τόνισε ο εκπρόσωπος.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την αστυνομία του Μάντσεστερ, η οποία διαχειρίζεται την αντιμετώπιση του περιστατικού και θα ενημερώσει για την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Manchester Airport’s Terminal Two has been evacuated. Latest pictures from the scenehttps://t.co/eS7SGBnKlH pic.twitter.com/NM795NSaH7

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 19, 2021