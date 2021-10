Κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία - Βγάζει το Oruc Reis για έρευνες βόρεια της Κύπρου

«Δυναμιτίζει» το κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειοη η Τουρκία, καθώς με νέα NAVTEX ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή προκλητική κίνηση μετά τη υπογραφή της αμυντικής ελληνογαλλικής συμφωνίας.

Αναλυτικά η Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, αφού μίλησε υποτιμητικά για την Ελλάδα, επέμεινε στα περί δήθεν παραβίασης της τουρκικής υφαλοκρηπίδας (στ’ ανατολικά της Κρήτης και στην κυπριακή ΑΟΖ) από το Nautical Geo και εξέφρασε την ενόχλησή του από την παρουσία του Έλληνα υφυπουργού Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά στις Οινούσσες στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων.

«Δεν είναι πρόκληση να έρχεσαι στο νησί Οινούσσες και να πραγματοποιείς ασκήσεις; Θα πρέπει να το δει ολόκληρος ο κόσμος, και ειδικά ορισμένες χώρες, ότι η Ελλάδα είναι η πλευρά που αυξάνει την ένταση με αυτές τις προκλήσεις» υποστήριξε ο Χουλουσί Ακάρ.

Εκνευρισμός στην Άγκυρα μετά την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία

Έντονο εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Χουλουσί Ακάρ, να μην μπορεί να κρύψει την ενόχλησή του για την συμμαχία Αθήνας-Παρισιού.

«Η Ελλάδα, ιδιαίτερα πρόσφατα, απέκτησε αγάπη για τους εξοπλισμούς κάνοντας συμφωνίες με την ενθάρρυνση ορισμένων χωρών. Εμείς λέμε, πρώτα η αριθμητική, πρώτα η ιστορία. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε υπεροχή απέναντι στην Τουρκία με τέτοιες προσπάθειες. Εγκαταλείψτε αυτή την τακτική» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ακάρ.