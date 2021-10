ΗΠΑ: Συναγερμός έπειτα από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Τέξας

Συναγερμός στην πολιτεία του Τέξας έπειτα από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο της περιοχής Τίμπερβιου στο Άρλινγκτον. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ το σχολικό συγκρότημα έχει τεθεί σε lockdown.

Ο ένοπλος διαφεύγει της σύλληψης όπως μεταδίδει το CNNi.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο» δήλωσε στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και δυνάμεις του FBI.

Καθηγητές και μαθητές έλαβαν εντολή να παραμείνουν κλειδωμένοι στις τάξεις και στα γραφεία τους.

Όπως ενημερώνει η αστυνομία του Άρλινγκτον, ορίζεται σημείο συνάντησης με τους γονείς όπου και θα μεταφερθούν με λεωφορεία οι μαθητές όταν το σχολείο θα είναι ασφαλές.

All Parents –@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021