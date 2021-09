Επίθεση ενόπλου σε Πανεπιστήμιο στη Ρωσία - Νεκροί & τραυματίες (Video)

Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου αναφέρει συγκεκριμένα πως υπάρχουν 8 νεκροί και 8 με 10 τραυματίες. Άνθρωποι που τραυματίστηκαν στη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές έχουν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις και πολλοί πήδηξαν από τα παράθυρα για να διασωθούν, μέσα στον πανικό.

«Τη Δευτέρα, άτομο αγνώστου ταυτότητας μπήκε στο κτίριο του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ. Μερικοί φοιτητές κλείστηκαν στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων για να κρυφτούν από τον δράστη. Μερικοί φοιτητές πήδηξαν από τα παράθυρα. Δυνάμεις επιβολής του νόμου κατευθύνονται στον χώρο», σημείωσε πηγή. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν τραυματίες.

Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανέφερε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι τραυματίστηκαν από τα πυρά και πόσοι από τις πτώσεις από τα παράθυρα του κτιρίου, καθώς οπτικό υλικό δείχνει ξεκάθαρα ανθρώπους να πηδάνε από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

