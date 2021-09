Συναγερμός στην Ισπανία: Εξερράγη ηφαστείο στο νησί Λα Πάλμα - Απομακρύνθηκαν κάτοικοι (Video, Eικόνες)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία καθώς εξερράγη σήμερα το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στη νότια πλευρά του νησιού Λα Πάλμα, εκτοξεύοντας λάβα, πυκνό καπνό και στάχτες.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί υψηλή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και νωρίτερα σήμερα οι αρχές είχαν αρχίσει να εκκενώνουν κατοικημένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, απομακρύνοντας σε πρώτη φάση ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας και ορισμένα ζώα από φάρμες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για να φύγουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη δασωμένη πλαγιά της περιοχής Καμπέθα δε Βάκα στις 17.15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Αμέσως μετά ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν στην περιοχή και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών κλήθηκαν να μεταβούν σε ένα από τα πέντε κέντρα που έχουν στηθεί για την εκκένωση, ενώ αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να βοηθήσουν σε αυτήν την επιχείρηση, με τη βοήθεια και ενός ελικοπτέρου.

Στα πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, σιντριβάνια λάβας εκτοξεύονται στον ουρανό ενώ η στήλη του καπνού είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, σε όλο το νησί.

Αυτήν την εβδομάδα σημειώθηκαν περισσότερες από 22.000 δονήσεις στην περιοχή του εθνικού πάρκου Κούμπρε δε Βιέχα, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 3,8 Ρίχτερ, ενώ το έδαφος υψώθηκε κατά περίπου 10 εκατοστά. Η πιο πρόσφατη ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή ανάγεται στο 1971. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη έκρηξη ηφαιστείου στη Λα Πάλμα έγινε το 1430.

Η τελευταία έκρηξη ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Καναρίων έγινε το 2011, στο νησί Ελ Ιέρο και ήταν υποθαλάσσια.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021