Μαζική σφαγή δελφινιών στα νησιά Φερόε για ένα έθιμο-Σοκαριστικές εικόνες από τη θάλασσα που βάφτηκε κόκκινη

Φρίκη προκαλεί ένα έθιμο στα νησιά Φερόε της Δανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη μαζική σφαγή δελφινιών, με της εικόνες να είναι πραγματικά σοκαριστικές.

Πρόκειται για το έθιμο “grindadráp”, ένα παραδοσιακό κυνήγι που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, το οποίο παρά τις έντονες αντιδράσεις δεν λέει να σταματήσει.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, φαλαινοθήρες σκότωσαν περίπου 1.500 δελφίνια με τη θάλασσα να γίνεται κυριολεκτικά κατακόκκινη από το αίμα των άτυχων θηλαστικών. Σύμφωνα με το έθιμο, τα δελφίνια παρασύρονται από μηχανοκίνητα σκάφη προς την ακτή, όπου τα σφάζουν με λεπίδες ή ακόμα και ηλεκτρικά εργαλεία.

Σημειώνεται ότι τα νησιά Φερόε είναι το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη όπου το κυνήγι θαλάσσιων θηλαστικών επιτρέπεται.

Οι αντιδράσεις στο Twitter ήταν έντονες, με τους χρήστες να καλούν τους τουρίστες να μην επισκεφθούν ποτέ τον συγκεκριμένο προορισμό.

Το Blue Planet Society, μία ακτιβιστική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος κάλεσε την κυβέρνηση της Δανίας να πάρει θέση και να απαγορεύσει το φρικιαστικό αυτό έθιμο.

“Denmark and the EU need to start talking seriously with the Faroe government. If that fails then sanctions must be considered,” https://t.co/xjELUUWKyS — Blue Planet Society (@Seasaver) September 14, 2021

Μέλη της οργάνωσης αναφέρουν ότι το φετινό κυνήγι ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τη θανάτωση 1.428 δελφινιών.