Ο τυφώνας Άιντα «σαρώνει» τη Λουιζιάνα-Ένας νεκρός, χωρίς ρεύμα η Νέα Ορλεάνη

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Entergy «επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ορλεάνη έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Twitter η NOLA Ready, υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, επιφορτισμένη με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες», πρόσθεσε.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη χθες Κυριακή στις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα σχεδόν 700.000 πελάτες να μείνουν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Entergy.

Οι αρχές στη Λουιζιάνα εξάλλου ανακοίνωσαν έναν θάνατο που οφειλόταν στον τυφώνα Άιντα, καθώς ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε πάνω του.

Security camera footage in St. Bernard Parish, Louisiana shows streets and structures flooded over the course of an hour, just before Hurricane Ida made landfall as a major Category 4 storm. https://t.co/ZxTPmtkatl pic.twitter.com/SR1HrgxHzu

— ABC News (@ABC) August 29, 2021