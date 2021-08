Αφγανιστάν: Αναχώρησαν από την Καμπούλ και οι τελευταίοι Βρετανοί στρατιώτες

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq

Τώρα, το μεταγωγικό αεροσκάφος έχει προσγειωθεί στην αεροπορική βάση του Μπράιζ Νόρτον, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι.

The UK should be very proud of what you have done. Every one of you have displayed the highest levels of professionalism and bravery. You have helped thousands to get to a better future and safety. Thank you. @16AirAssltBde @VAdmBenKey @DefenceHQ pic.twitter.com/vHzxwS2Quv

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 28, 2021