Αφγανιστάν: Πλησιάζει η «D-Day» της 31ης Αυγούστου - Αγωνία για όσους δεν θα προλάβουν μια «πτήση ελευθερίας»

Καθώς η 31η Αυγούστου πλησιάζει (και δεν δείχνει να παρατείνεται, σύμφωνα με όσα λένε Μπάιντεν και Ταλιμπάν), το ερώτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα είναι αν, τελικά, προλάβουν μέχρι τότε να απομακρυνθούν από την Καμπούλ όλοι οι υπήκοοι ξένων χωρών, καθώς και οι Αφγανοί πολίτες, που θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Παράλληλα, μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη όσων, τελικά, δεν βρουν τρόπο να «δραπετεύσουν» μέχρι εκείνη την ημερομηνία και αναγκαστούν να μείνουν πίσω.

Οι σκηνές γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ ήταν χαοτικές τις προηγούμενες ημέρες και παραμένουν έντονες, καθώς εκατοντάδες κόσμου συρρέουν καθημερινά, με στόχο να «τρυπώσουν» στις πτήσεις «ελευθερίας». Είναι χαρακτηριστικό πως την Τρίτη, περίπου 19.000 άνθρωποι έφυγαν από την Καμπούλ, σύμφωνα με το Reuters. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο συνολικός αριθμός ατόμων που «πέταξαν» από το Αφγανιστάν από τις 14 Αυγούστου, είναι 82.300.

NOW – Afghans stand knee-deep in sewage outside #Kabul airport, waving their papers and begging to be let in as the Taliban now control all routes to the main gates.pic.twitter.com/ZH1NEu8r2B — Disclose.tv (@disclosetv) August 25, 2021

Μάλιστα, τις προηγούμενες 24 ώρες 42 στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και 48 πτήσεις συνασπισμού βοήθησαν να αποχωρήσουν πολίτες από την αφγανική πρωτεύουσα και την «κατάληψη» των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με όσα είπε ο Τζο Μπάιντεν, στους 70.000 φτάνουν οι Αμερικανοί, το προσωπικό του ΝΑΤΟ και Αφγανοί πολίτες σε κίνδυνο, έχουν ήδη αποχωρήσει από την Καμπούλ.

Παράλληλα, αποστολές «διάσωσης» πραγματοποιούν κι άλλες χώρες, όπως η Πολωνία (σήμερα ανακοίνωσε το «πάγωμα» των επιχειρήσεών της για λόγους ασφαλείας), η Γαλλία (ολοκληρώνει μέσα στις επόμενες ώρες τις επιχειρήσεις της – έχει ήδη απομακρύνει 1.270 Αφγανούς και 100 Γάλλους πολίτες), η Ιταλία, η Γερμανία (έχει οργανώσει 4.500 αποχωρήσεις, με 3.700 εξ αυτών να είναι Αφγανοί πολίτες και οι μισοί εξ αυτών γυναίκες και παιδιά), η Αυστραλία, η Ουγγαρία (έχει απομακρύνει 500 άτομα), ενώ σήμερα η Ρωσία πραγματοποιεί την πρώτη της αποστολή απομάκρυνσης 500 ατόμων. Το Πεντάγωνο έχει, επίσης, δεσμευτεί για την ασφαλή αποχώρηση 500 Αφγανών στρατιωτών, που εργάστηκαν για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

French Air Force A400M dispensing flares as it departs #Kabul Airport #Afghanistan

pic.twitter.com/9C2UM9BcwO — Intel Air & Sea (@air_intel) August 21, 2021

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Τετάρτης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Λορέντζο Γκουερίνι τόνισε πως 3.741 Αφγανοί έχουν ήδη αποχωρήσει από την Καμπούλ, με 44 πτήσεις, ενώ οι 2.659 εξ αυτών έχουν ήδη «προσγειωθεί» στην Ιταλία.

Ράαμπ: Δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν πίσω

Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωνε ότι σχεδόν όλοι οι Βρετανοί πολίτες χωρίς διπλή υπηκοότητα έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν. «Το μεγαλύτερο μέρος τους, σχεδόν όλοι όσοι θέλουν να επιστρέψουν, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα», τόνισε ο Ράαμπ στο Sky News και πρόσθεσε ότι το τελευταίο 24ωρο περίπου 2.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από την Καμπούλ, ενώ από τις 15 Αυγούστου έχουν απομακρυνθεί συνολικά πάνω από 9.000 Βρετανοί υπήκοοι και Αφγανοί που πληρούν τις προϋποθέσεις γι αυτό.

Ο Ράαμπ είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αφγανιστάν διαρκεί μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτού του μήνα και δεν διευκρίνισε πότε θα φύγει από την Καμπούλ η τελευταία πτήση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι θα μείνουν τελικά πίσω, όταν τα βρετανικά στρατεύματα αποσυρθούν, στο τέλος Αυγούστου. «Δεν μπορούμε να είμαστε συγκεριμένοι, καθώς δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι αυτοί που θέλον, τελικά, να φύγουν, καθώς υπάρχουν μερικές ισορροπημένες περιπτώσεις. Επίσης, δεν μπορώ να κάνω εικασίες για το θέμα αυτό, ενώ είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης» σχολίασε ο Βρετανός υπουργός.

Τι θα γίνει με όσους μείνουν στο Αφγανιστάν

Θεωρείται βέβαιο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της στα Ηνωμένα Έθνη θα κληθούν να αποφασίσουν άμεσα πως θα αντιμετωπίσουν τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν. Πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι – οι μισοί, σχεδόν, από τον συνολικό πληθυσμό της ασιατικής χώρας – χρειάζονται βοήθεια, ενώ τα μισά από όλα τα παιδιά Αφγανών, κάτω των πέντε ετών, υποφέρουν ήδη από υποσιτισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει πως οι προμήθειες επαρκούν για μια εβδομάδα ακόμα, καθώς οι διανομές έχουν μπλοκαριστεί λόγω περιορισμών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ενώ στέκεται και στα προβλήματα που θα δημιουργήσει ο κορωνοϊός, επισημαίνοντας πως οι εμβολιασμοί κατά της Covid στη χώρα έχουν μειωθεί κατά 80% τις τελευταίες ημέρες.

Οι Ταλιμπάν, βέβαια, από την πλευρά τους, έχουν διαβεβαιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορούν να συνεχίσουν την ανθρωπιστική εργασία, ωστόσο η παγκόσμια κοινότητα θα επιμείνει στον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Πολλοί Αφγανοί σύμμαχοι ενδέχεται να μην τα καταφέρουν

Στο μεταξύ, αρκετοί χιλιάδες Αφγανοί, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με τιμωρητική διάθεση από τους Ταλιμπάν, δεν θα μπορούν να φύγουν μέχρι την προθεσμία της 31ης Αυγούστου, αναφέρει το Reuters. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ένωσης Πολεμικών Συμμάχων (Association of Wartime Allies), 250.000 Αφγανοί, συμπεριλαμβανομένων διερμηνέων, οδηγών και άλλων εργαζομένων που βοήθησαν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να απομακρυνθούν, ωστόσο μόλις 62.000 τα έχουν καταφέρει από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λέει, πάντως, ότι ο στόχος είναι να βοηθήσει τους Αφγανούς που κινδυνεύουν να φύγουν ακόμη και μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων και ότι η Ουάσινγκτον θα ασκήσει πίεση στους Ταλιμπάν για να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να το κάνουν.

«Αυτό που δεν τελειώνει όταν ολοκληρωθεί η στρατιωτική αποστολή, είναι η δέσμευσή μας σε Αφγανούς που βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.