Για 3η μέρα, μαίνεται η πυρκαγιά στη Σαρδηνία: 2 καναντέρ έστειλε η Ελλάδα

Όπως έκανε γνωστό η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να ευνοήσουν την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών, ιδίως στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Νούρο και Οριστάνο.

Στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, συνεχίζουν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 ιταλικά Καναντέρ και ελικόπτερα της πυροσβεστικής και του ιταλικού στρατού. Οι εθελοντές και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη κατά της φωτιάς, αδιάκοπα, καθ όλη την νύχτα, και η ακούραστη προσπάθειά τους επέτρεψε να σωθούν δύο ξενοδοχεία. Συνεχίζουν να καταστρέφονται όμως χιλιάδες στρέμματα γεωργικών και δασικών εκτάσεων.

Ο ιταλικός Τύπος μεταδίδει με έμφαση την είδηση ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έσπευσαν να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με δύο Καναντέρ η κάθε μία. Τα δύο Καναντέρ που απέστειλε η χώρα μας προσγειώθηκαν στις 4.30 το πρωί στο Αλγκέρο.

«Η Ελλάδα έχει στείλει δύο Canadair CL-415 στην Ιταλία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη Σαρδηνία» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είμαστε μαζί».

Greece has sent two Canadair CL-415 to Italy through the EU Civil Protection Mechanism to help fight the forest fires raging in #Sardinia . During these difficult times, we stand together. 🇮🇹🇬🇷🇪🇺 #EUSolidarity pic.twitter.com/SuDXR6tSKu

Την Ελλάδα και τη Γαλλία ευχαρίστησε ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, για τη βοήθεια που προσέφεραν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν τη Σαρδηνία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν με ανακοίνωσή της, σε απάντηση στο αίτημα της Ιταλίας για βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για βοήθεια στην καταπολέμηση των συνεχιζόμενων πυρκαγιών στη Σαρδηνία, η ΕΕ κινητοποιεί άμεση υποστήριξη από τη Γαλλία και την Ελλάδα.

«Ευχαριστώ τη Γαλλία και την Ελλάδα για αυτήν την άμεση αλληλεγγύη που επέδειξαν στην Ιταλία για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών» τόνισε ο κ. Λέναρσιτς.

Πρόσθεσε δε, ότι «το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, παραμένει σε στενή επαφή με τις ιταλικές αρχές 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να παρακολουθεί τις εξελίξεις επί τόπου και να συντονίζει οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια όπως απαιτείται».

At the request of 🇮🇹 authorities, due to #wildfires at #Sardinia, we have activated the #EUCivPro Mechanism.

🇫🇷 and 🇬🇷 have already offered assistance and are sending their planes to help put down the devastating🔥.#EUSolidarity #SrongerTogether https://t.co/tXLtoHEXFX

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 25, 2021