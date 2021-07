Στο Ντουμπάι η βαθύτερη πισίνα στον κόσμο-Μπήκε στο βιβλίο Γκίνες (Video, Εικόνες)

«Η πισίνα αυτή έχει 60 μέτρα βάθος, 15 μέτρα δηλαδή πιο βαθιά από κάθε άλλη πισίνα στον κόσμο και δύο φορές μεγαλύτερη», εξηγεί ο Τζάροντ Τζαμπλόνσκι, διευθυντής του Deep Dive Dubai, που διαχειρίζεται το πρότζεκτ.

Όπως προσθέτει ο ίδιος, η πισίνα άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό την Τετάρτη, ενώ διαθέτει και μια υποβρύχια πόλη και σύγχρονα συστήματα φωτισμού και ήχου που δημιουργούν διαφορετική ατμόσφαιρα.

Located in #Dubai’s Nad Al Sheba neighbourhood, Deep Dive #Dubai’s pool has been verified by @GWR as the world’s deepest swimming pool for diving at an incredible depth of over 60 metres and holding 14 million litres of water, the equivalent of six Olympic-sized swimming pools. pic.twitter.com/zqRZzXNCC9

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July7, 2021