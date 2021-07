Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι του Ντουμπάι-Φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες (Video)

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης μετά από ισχυρή έκρηξη πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβερνητική υπηρεσία Τύπου των Εμιράτων ανέφερε τα εξής: «Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορευματοκιβώτιο εντός πλοίου, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Jebel Ali. Εργαζόμαστε για την κατάσβεση της φωτιάς».

Λίγο αργότερα η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά «έχει τεθεί υπό έλεγχο» και πως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

JUST IN – Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 7, 2021

Δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης φαίνονταν να κατευθύνονταν νότια του Ντουμπάι στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ένας ανταποκριτής του Reuters. Αισθητό σχεδόν σε όλο το Ντουμπάι έγινε το ωστικό κύμα που προκλήθηκε μετά το τρομακτικό αυτό συμβάν.Τουλάχιστον τρεις κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι σείστηκαν παράθυρα και πόρτες κτιρίων εξαιτίας της έκρηξης.

JUST IN – Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 7, 2021

Σοκ προκαλούν βίντεο και εικόνες από το σημείο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία παρουσιάζουν το μέγεθος της καταστροφής. Η είδηση έχει ήδη κάνει το γύρο του κόσμου, ενώ οι δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων αποτυπώνουν την αναταραχή και το χάος που επικράτησαν. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τρομερής αυτής έκρηξης.