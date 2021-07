Κύμα αντιδράσεων για στρατιωτική παρέλαση στην Ουκρανία λόγω...γόβας (Εικόνα)

Το σκάνδαλο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξέσπασε μετά τη δημοσίευση από το υπουργείο Άμυνας φωτογραφιών από μια πρόβα της παρέλασης, η οποία θα διοργανωθεί με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στις 24 Αυγούστου.

Στις φωτογραφίες αυτές, που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του υπουργείου στο Facebook, μπορεί κανείς να δει νεαρές γυναίκες, σπουδάστριες σε μια στρατιωτική σχολή, να παρελαύνουν φορώντας στρατιωτική στολή και μαύρα γοβάκια, με μέτριο τακούνι, τα οποία αποτελούν μέρος, σύμφωνα με το υπουργείο, της στολής των γυναικών για την παρέλαση.

«Σήμερα, κάνουμε πρόβα με γοβάκια για πρώτη φορά. Είναι λίγο δυσκολότερο σε σχέση με τα άρβυλα, όμως κάνουμε ό,τι καλύτερο», δήλωσε μία από τις συμμετέχουσες, η Ιβάνα Μεντβίντ, σύμφωνα με το ArmiaInform, επίσημο πρακτορείο του υπουργείου Άμυνας.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαμαρτυρίες στο κοινοβούλιο.

Can anyone please tell why the hell does Ukraine’s military force the women into doing this?

This is how they prepare for the upcoming Independence Day parade. pic.twitter.com/jDjqwwrn5Y

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) July 1, 2021