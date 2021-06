Εικοσιτετράχρονος Σομαλός ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στη Γερμανία-Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, πρόκειται για έναν 24χρονο Σομαλό. Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος»).

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, ανέφερε ωστόσο ότι ο άνδρας είχε νοσηλευτεί πρόσφατα σε ψυχιατρική κλινική, επειδή παρουσίαζε «παράξενη» συμπεριφορά.

«Η έρευνα της αστυνομίας θα καθορίσει αν έχουμε να κάνουμε με μια πράξη που συνδέεται με τον ισλαμισμό ή την ψυχολογική του κατάσταση», προσέθεσε.

Ο νεαρός άνδρας έφτασε στη Γερμανία το 2015 ως μετανάστης και κατοικούσε στο Βίρτσμπουργκ. Έδρασε με «ακραία βαναυσότητα», μαχαιρώνοντας ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, σε καταστήματα και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας.

Ο υπουργός σημείωσε παράλληλα ότι η κατάσταση ορισμένων τραυματιών είναι σοβαρή.

«Προσευχόμαστε γι’ αυτούς», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εγκωμίασε τους περαστικούς που καταδίωξαν τον δράστη, οπλισμένοι με καρέκλες που πήραν από τις καφετέριες ή με ξύλα, προσπαθώντας να τον σταματήσουν.

WATCH: Crowd confronts suspect during knife attack in Würzburg, Germany; at least 3 dead, 6 injured pic.twitter.com/NWyeykMz7P

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο 24χρονος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, αφού οι αστυνομικοί τού έχουν περάσει χειροπέδες, ανάμεσα στο οργισμένο πλήθος.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021