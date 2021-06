Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο σεισμός ήταν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, μεγέθους 5,7 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα δύο χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ερζινκάν και 138 χιλιόμετρα νότια του Ντιγιαρμπακίρ, στην ανατολική Τουρκία.

Felt #earthquake (#deprem) M5.7 strikes 138 km N of #Diyarbakır (#Turkey) 4 min ago. Please report to: https://t.co/apZO9YD96o pic.twitter.com/WXHgnvbOUV

— EMSC (@LastQuake) June 25, 2021