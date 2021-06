Πολυκατοικία κατέρρευσε από άγνωστη αιτία στο Μαϊάμι: Υπάρχουν θύματα (Video)

Κτίριο κατοικιών 12 ορόφων κατέρρευσε μερικώς τη νύχτα στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Αν και έως τώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θανάτους και τραυματισμούς από την κατάρρευση του κτιρίου στην πόλη Σερφσάιντ, στο βόρειο τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς, το ABC News μετέδωσε ότι 8 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με το CBS τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο NBC 6 South Florida, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ζωντανό από τα χαλάσματα ένα αγόρι.

NEW: Video captured by NBC 6 shows the moment a minor is pulled alive from partially collapsed condo building in Surfside, Florida pic.twitter.com/jxFU5KxH8J — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σωρός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

A family reunification center has been set up for anyone looking for unaccounted or missing relatives at 9302 Collins Avenue. If you have family members that are unaccounted for or are safe, please call 305-614-1819 to account for them. pic.twitter.com/ksQ9LubG8V — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Video από αυτόπτη μάρτυρα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει περίοικους να συγκεντρώνονται στην πλευρά του δρόμου απέναντι από τα χαλάσματα του συγκροτήματος. «Όλο αυτό το κτίριο εδώ, χάθηκε τελείως», ακούγεται να λέει κάποιος.

Πάνω από 80 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων επιχειρούν από τα ξημερώματα στο σημείο, όπου κατέρρευσε μερικώς το κτίριο, όπως επιβεβαίωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.